Garcia è allergico a domande critiche (Gazzetta)

Rudi si sente forte dell’appoggio del presidente e anche della tifoseria: «Molti mi incoraggiano quando sono in strada»

Allergico a domande critiche, Rudi si sente forte dell’appoggio del presidente e anche della tifoseria: «Molti mi incoraggiano quando sono in strada, io provo a vivere normalmente anche se è complicato; è stato bello andare al murale di Maradona nel giorno del suo compleanno, vedere tanti scugnizzi che giocavano: sono il nostro futuro».

Sul cambio di sistema, passando al 4-23-1, il francese spiega: «Potrebbe essere un sistema di gioco utile, ma a prescindere dall’aspetto “numerico” dobbiamo concedere meno perché alla fine la via della porta avversaria la troviamo sempre. Quindi dobbiamo lavorare meglio sulla riaggressione e sul difendere in avanti per essere più solidi: questo ci permetterà di vincere più partite e centrare il nostro obiettivo che è quello di tornare sulle squadre che sono avanti in classifica. La chiave è come teniamo la palla, perché nel primo tempo col Milan abbiamo perso palloni “pesanti”».

È UN UOMO DISPERATAMENTE SOLO (CORSPORT)

C’è un uomo disperatamente solo, sospeso tra la Storia e la Normalità, che sta inseguendo qualcosa, forse un Sogno o semmai semplicemente la Speranza,

Prima che Salernitana-Napoli diventi un’ossessione che accerchia quella panchina mai solidamente sistemata con i chiodi, Rudi Garcia rimane avvolto in se stesso, nei misteri di questa vita divenuta improvvisamente troppo larga da perdersi dentro: c’è il tormento(ne) del passato, la sublimazione del calcio di Spalletti, e poi ci sono i sette punti di ritardo dall’Inter, il quinto posto e un derby che vanno manipolati con cura, tutti assieme e possibilmente anche appassionatamente.

