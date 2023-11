Garcia è un professore di liceo costretto a far lezione col preside in classe (Corbo)

Su Repubblica. “De Laurentiis si è autoconvocato anche per la Salernitana ultima in classifica. Dignità o contratto? Non si muove, si capisce”

Garcia è un professore di liceo costretto a far lezione col preside in classe. Lo scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica.

Aurelio De Laurentiis si è autoconvocato. In ritiro con il Napoli. Anche questo è un segnale di allarme, come nel meteo. Giallo tendente al rosso. Perché la partita più facile dell’anno (…) rischia di essere la più viscida per una squadra già scivolata nella sua zona rossa

“I conti si fanno alla fine”. Una frase, una sfida. Si presenta carico di ottimismo e coraggio, prima di giocare. Prima, purtroppo. Puntuale riappare De Laurentiis.

C’è il suo intervento anche stavolta. Che sia un intervallo scabroso come quello con il Milan in vantaggio di 2-0 per organizzare una rimonta urgente, che siano da rimettere in ordine i pensieri e le gerarchie dopo la plateale insofferenza di giocatori per le sostituzioni. Eccolo, c’è sempre, è dato ormai un ruolo inedito nel calcio. Dirigente di sostegno. Si può immaginare l’imbarazzo di Garcia, come un professore di liceo costretto a far lezione con il preside fermo in classe.

Ci sto o me ne vado, dignità o contratto? Non si muove, si capisce.

GARCIA BOCCIA LINDSTROM

Un acquisto che sarebbe dovuto essere un rinforzo sin da subito. Jesper Lindstrøm sta incontrando però più di una difficoltà nell’impensierire Garcia. Eppure il giocatore avrebbe il tasso tecnico per dare un apporto in questo momento. Imprevedibilità e corsa le sue doti. Finora l’ala (si tratta di un’ala?) costata 25 milioni solo qualche mese fa ci è sconosciuta. Nell’ultima conferenza Garcia è stato interpellato a riguardo: «Un po’ di spazio lo ha avuto. Ma quando un giocatore è un esterno d’attacco deve essere decisivo con assist e gol e per ora togliere il posto a Kvara e Politano è un po’ complicato per gli altri. Quando avrà spazio, anche poco, dovrà dimostrare di essere decisivo e questo vale per tutti, non solo per lui. E bisogna anche aiutare dietro e su questo Lindstrøm sta migliorando tanto».

ilnapolista © riproduzione riservata