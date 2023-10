Vinicius: «A volte provoco i tifosi rivali per giocare meglio»

As: il calciatore, in tribunale per Valencia-Real Madrid, dichiara che era gran parte dello stadio di Valencia a prenderlo in giro chiamandolo “scimmia”.

Vinicius Jr ha deposto la sua testimonianza presso il Tribunale di Valencia per i fatti accaduti lo scorso 21 maggio, in cui il brasiliano è stato vittima di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi avversari. As scrive:

“Il calciatore del Real Madrid ha testimoniato in videoconferenza davanti al Tribunale di Istruzione nº10 di Valencia, che indaga sugli insulti razzisti che sarebbero stati pronunciati allo stadio Mestalla il 21 maggio. Si prevede che con questa dichiarazione si concluderà il primo procedimento ordinato dal tribunale nell’ambito di questo caso, in cui tre giovani, a cui il club ha vietato l’accesso a Mestalla a vita, sono registrati come indagati. Lo scorso 21 maggio Vinicius aveva riferito di aver subito insulti razzisti da parte di alcuni tifosi e questo fatto fermò la partita per diversi minuti. I tre tifosi indagati-di età compresa tra i 18 e i 23 anni – hanno già testimoniato davanti al giudice e hanno ammesso di aver compiuto gesti dagli spalti, ma hanno negato qualsiasi insulto razzista nel loro comportamento.

Nella sua dichiarazione, che è durata quasi un’ora, Vinicius ha sostenuto la versione che Ancelotti disse all’epoca nella conferenza stampa dopo la partita: «Gli mostrano il rosso e tutto lo stadio gridando ”scimmia, scimmia”». Il brasiliano ha dichiarato in tribunale che le urla non provenivano da due o tre persone, ma erano diffuse in tutto lo stadio. Ha anche sottolineato che ha ricevuto solo insulti razzisti e che vuole essere coinvolto nella lotta contro il razzismo nel calcio. La Liga ha richiesto la testimonianza di Militao come testimone degli eventi di quel giorno; testimonierà alla fine di novembre.

Alla domanda se ci fosse qualche provocazione da parte del giocatore, Vinicius non si è sottratto: ha riconosciuto che a volte provoca i tifosi rivali e che è qualcosa che lo aiuta a giocare meglio”.

