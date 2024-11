Il Milan vuole De Zerbi ma il Brighton ha inserito una clausola da 14 milioni (Libero)

Per Libero la stagione al Brighton non è andata male (è dodicesimo) ma nemmeno benissimo come si poteva pensare a inizio anno

Il Milan vuole De Zerbi ma il Brighton ha inserito una clausola da 14 milioni. Lo scrive il quotidiano Libero che ha una predilezione per il tecnico bresciano.

Scrive Libero:

Su Thiago Motta si conservano dubbi sul carattere, ritenuto troppo spigoloso, e sulla rimonta nei confronti della Juventus che è molto avanti nelle trattative, dunque l’idea De Zerbi si sta facendo spazio, anche perché sarebbe tecnicamente perfetto: ha ambizione, darebbe una nuova identità di gioco, valorizzerebbe i talenti scelti dalla dirigenza, verrebbe accolto di buon grado dal pubblico.

L’ostacolo che ha inizialmente spinto De Zerbi in fondo alla lista è la clausola di rescissione da 14 milioni necessaria per liberarlo dal Brighton. In Italia non si usa, per cui l’idea di pagare il cartellino di un allenatore non rientra mai nelle ipotesi di bilancio. Ma l’infortunio di Maignan, che ha saltato 40 partite ufficiali da quando veste rossonero, praticamente un campionato, ha portato all’idea di cederlo.

A quel punto si potrebbe dirottare parte dell’incasso su De Zerbi. Il quale è un’occasione di mercato, come si usa dire per i calciatori: la stagione al Brighton non è andata male – ci si dimentica troppo facilmente della dimensione del club inglese – ma nemmeno benissimo come si poteva pensare a inizio anno (l’ultimo successo rimane quello con la Roma di metà marzo, e dopo l’ultimo periodo nero è scivolato al 12° posto).

Il Brighton di De Zerbi perde pure con Bournemouth, è 12esimo in classifica. Roberto De Zerbi è probabilmente l’allenatore più sconfitto con il più alto tasso di gradimento. Più perde, più è richiesto sul mercato. È lo strano caso dell’allenatore bresciano che ha affascinato certamente i giornalisti che si occupano di calcio e in parte anche i tifosi. Magari non quelli del Brighton. Hanno perso anche oggi, sconfitti 3-0 dal Bournemouth che li sopravanza in classifica. i De Zerbi boys sono dodicesimi in classifica e ormai a loro mancano quattro giornate (hanno una partita da recuperare). Difficile, molto difficile, che raggiungano l’Europa da cui sono usciti dopo aver perso 4-0 dalla Roma di De Rossi.

Sconfitti sì ma col 70% di possesso palla. I tre gol sono stati segnati da Senesi, Unal e Justine Kluivert.

Il Brighton in Premier non vince dal 10 marzo quando sconfisse 1-0 il Nottingham Forest. Nelle ultime sei partite ha incassato due pareggi e quattro sconfitte.

