Ultras Napoli a Verona, l’assalto al mercato. La polizia: “azione premeditata al pari del black bloc”

La cronaca del Corriere di Verona: l’assalto tra i banchi del mercato, fumogeni tra la gente. «La trasferta doveva essere vietata»

La guerriglia cominciata ieri mattina dagli ultras Napoli a Verona prima della partita con una coda nel parcheggio un’ora dopo la fine match.

Ecco la cronaca del Corriere di Verona che comincia con l’assalto ultras Napoli al mattino:

Centinaia di ultrà napoletani hanno creato problemi sin dal mattino, tanto che il questore ne ha respinti 36 con un Daspo a effetto immediato.

Tutti si sono radunati all’incrocio di Porta Nuova, con l’intenzione di proseguire fino in piazza Brà. Già in viale Piave e in zona stazione si è consumata la guerriglia urbana, con il lancio di bombe carta e fumogeni e la premeditazione di bloccare il traffico. La polizia locale è intervenuta per il ripristino della viabilità, mentre i reparti speciali di poliziotti in tenuta antisommossa hanno disperso gli ultrà che, incappucciati, a volto coperto e armati di spranghe, si sono spostati verso le 10 in zona stadio. Dove si erano dati appuntamento in numerose chat. E’ stato nel parcheggio del Palaolimpia, davanti alla curva nord del Bentegodi, l’area ospiti, che si è consumato lo scontro più violento tra il folto gruppo di tifosi antagonisti. Il sabato è giornata di mercato nel quartiere dello stadio e proprio tra i banchi distribuiti attorno al Bentegodi gli ultrà hanno lanciato fumogeni colorati, atterrati in mezzo alla gente. Un’azione premeditata, secondo la questura, che ha impegnato numerosi poliziotti nella repressione dei tafferugli e nel ripristino dell’ordine pubblico.

«Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l’intervento non solo dei poliziotti in servizio a Verona ma anche dei colleghi dei Reparti Mobili, tra cui quello di Padova, dotato di personale altamente specializzato. Azioni premeditate al pari di quelle dei black bloc», ha comunicato in una nota la segreteria provinciale del Sindacato autonomo di polizia (Sap), segnalando che la trasferta avrebbe dovuto essere vietata.

ilnapolista © riproduzione riservata