Tonali: il Newcastle o gli rescinde il contratto, o dovrà continuare a pagarlo (The Athletic)

Oltre il danno anche la beffa: il Newcastle è al limite del fair play finanziario, quindi non potrebbe neanche comprare qualcuno all’altezza per sostituirlo.

Sandro Tonali, accusato di calcio-scommesse, continua ad allenarsi con il Newcastle. Il club, però, non ha ancora deciso sul da farsi e le opzioni sono molteplici. Secondo quanto riportato dal The Athletic:

“Il Newcastle United ha confermato che Sandro Tonali è oggetto di indagini da parte della procura italiana e della federcalcio su presunte attività illegali di scommesse. Tonali cercherà di patteggiare per le accuse di utilizzo di piattaforme di scommesse illegali su partite di calcio, il che quasi certamente si tradurrebbe in un lungo divieto dal calcio professionistico. Questa situazione porterà al Newcastle una serie di questioni sportive e legali. A Tonali rimangono quattro anni e mezzo di contratto. Oltre a ciò, il club è già vicino al limite del fair play finanziario (Ffp), con i costi ammortizzati di Tonali. E’ improbabile che il Newcastle trovi immediatamente un sostituto di qualità simile, a causa di regole finanziarie. La firma di Tonali, e la possibile indisponibilità, possono seriamente inibire maggiori investimenti della squadra.

Tonali rischia una lunga squalifica.

Se si scoprisse che ha scommesso sul calcio, come viene riferito, ciò porterebbe probabilmente a una squalifica, che si applicherebbe teoricamente anche alla Premier League. Tonali è ancora idoneo per giocare con il Newcastle. Tuttavia, qualsiasi squalifica sarebbe applicata in tutto il mondo, il che significa che il Newcastle non potrebbe nemmeno prestarlo per proteggere il valore del loro patrimonio.

Se un calciatore viene sanzionato, i club hanno a loro disposizione una serie di opzioni disciplinari, come la risoluzione del contratto ma, a meno di ciò, il giocatore continuerà ad essere pagato. I club possono anche multare i giocatori, ma ci sono severe restrizioni; ad esempio, qualsiasi multa superiore a due settimane deve essere ratificata dall’associazione calciatori, con una durata massima di una multa di sei settimane. I club, però, possono anche riscuotere una multa fino a sei settimane senza il permesso dell’Associazione se la cattiva condotta portasse a un licenziamento. Il Newcastle potrebbe licenziare il suo centrocampista? È teoricamente possibile, ma dovrebbe esserci una grave violazione del contratto”.

Tonali rischia 48 mesi di squalifica (La Stampa):

“Anche Tonali [come Fagioli, che con il patteggiamento dovrebbe tornare negli ultimi due turni di campionato] punta al patteggiamento. La sua situazione, però, è più delicata per le giocate sul Milan e rischia teoricamente uno stop di 48 mesi”.

