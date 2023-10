Nedved, il figlio squalificato per sei giornate in seconda categoria

Era stato espulso e ha assalito il direttore di gara, sputando anche a terra nei pressi dell’arbitro, senza però colpirlo.

Il figlio dell’ex calciatore e dirigente della Juventus Nedved, Pavel Nedved Jr, ha ricevuto una squalifica di sei giornate in seconda categoria, dove milita con La Nuova Lanzese.

Il comunicato della società:

“Squalifica per sei gare effettive a Nedved Pavel per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro, consistita nell’essere stato dapprima espulso per insulti e ingiurie, quindi nell’aver reiterato tale condotta dopo la notifica del provvedimento, altresì sputando a terra vicino all’arbitro stesso, senza attingerlo”.

Nedved prosciolto per il caso plusvalenze:

Il comunicato della Juventus: “Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 20 aprile 2023, comunica che la Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, visto il rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI con decisione n. 40 del 8 maggio 2023, ha (a) prosciolto dalle incolpazioni ascritte i sig.ri Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano e (b) irrogato alla Società la sanzione della penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. La Società attende la pubblicazione delle motivazioni e si riserva, a difesa dei propri interessi, di valutare la proposizione di un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini previsti dall’Ordinamento Sportivo”.

