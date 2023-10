Napoli, vivace scambio negli spogliatoi tra un dirigente e Rrahmani (Corsport)

De Laurentiis era sceso negli spogliatoi anche con Fiorentina e Union Berlin. Domenica ha preso in disparte Garcia, ha voluto conoscere cambi e mosse

C’è folla nello spogliatoio del Napoli tra il primo e il secondo tempo delle partite, come scrive il Corriere dello Sport che informa sull’entrata di De Laurentiis e di dirigenti della squadra. È una consuetudine la discesa di De Laurentiis tra il primo e il secondo tempo.

Mister Aurelio, signor presidente di un Napoli osservato dal vivo praticamente ogni giorno dal 12 ottobre, sotto il cielo Viola tenebre, è intervenuto ancora: prima con la promessa di un premio e poi domenica al Maradona, tra primo e secondo tempo, esattamente com’era accaduto con la Fiorentina e con l’Union a Berlino. Ma le scene, questa volta, sono state differenti: ha scosso la squadra, certo; ha parlato con Garcia in disparte, certo; ha voluto conoscere cambi e mosse, certo; e intorno, all’improvviso, s’è anche avvertita la tensione di un momento difficile. Delicato: a un certo punto della storia, ad esempio, Rrahmani è finito al centro di uno scambio vivace con qualche dirigente. Cose di campo, cose di partita in questo caso.

È stata la mano di De Laurentiis. Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano e Fabio Mandarini, racconta l’irruzione negli spogliatoi nell’intervallo della partita col Milan quando la squadra era sotto di due gol. Viene definito l’uomo della svolta.

L’uomo della svolta di un ambiente sull’orlo di una crisi di nervi dopo la tremenda sconfitta con la Fiorentina prima della sosta, e anche l’uomo che in un esercizio di trasformismo continuo, obbligato da una situazione ancora liquida e traballante, continua a vestire la t-shirt del personal trainer, il camice del dottore e la tuta dell’uomo di campo da ormai tre settimane. E anche l’abito del motivatore a ogni costo: pare che avesse promesso un premio alla squadra in caso di vittoria con i rossoneri; pare che fosse anche disposto a spingersi oltre le parole. Già, sembra proprio sia così: ma non è andata.

Adl s’è presentato ai suoi per dare la scossa, un’altra. Per scuotere il gruppo; per allontanare i torpori; per ricordare a chiunque lo avesse eventualmente dimenticato che la professionalità resta un dovere sacro e inviolabile anche lontano dal campo.

