Napoli-Real Madrid, prepartita live. Garcia con Osimhen e Politano. Ancelotti punta su Modric

Sale l’attesa per la sfida di questa sera tra il Napoli e il Real Madrid, traffico intenso a Fuorigrotta per arrivare al Maradona. Attesa per le formazioni

Tutto pronto per la sfida di Champions tra il Napoli e il Real Madrid di questa sera al Maradona.

La febbre da Champions League ha già travolto la città. Per andare allo stadio, infatti, il traffico è già più intenso del solito. La tangeziale risulta bloccata e lo è addirittura dalle 15, otto ore prima dell’incontro. Fino alle 21 il traffico aumenterà sempre più, visto che al Maradona è previsto il tutto esaurito.

Il Napoli ha perso solo due delle 21 partite casalinghe nella fase a gironi di UEFA Champions League (15 vittorie e 4 pareggi), gli ultimi due ko sono maturati contro il Besiktas nell’ottobre 2016 e il Manchester City nel novembre 2017. La squadra partenopea ha vinto ciascuna delle ultime quattro partite della fase a gironi segnando 3 o più gol in ogni singolo match.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa, Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.

L’ARBITRO

Ad arbitrare l’incontro sarà il francese Turpin. Francesi anche gli assistenti Danos e Auger e il quarto uomo, Frappart.

DOVE VEDERLA

Si gioca alle 21 e la partita sarà trasmessa da Sky e purtroppo non sarà visibile in chiaro su Canale 5, questo per motivi legati alle pubblicità che hanno preferito le squadre milanesi, ma andrà in onda su Sky Sport e Infinity

ilnapolista © riproduzione riservata