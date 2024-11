Tuchel è un piagnucolone, la partita l’ha persa lui quando ha tolto Kane, Sané e Musiala (AS)

“Anche Neuer che si nasconde dietro un granello di sabbia… sii degno e ammetti l’errore che ha mandato in finale il Real”

E alla fine dopo un paio di giorni di polemiche di sponda tra la Catalogna e la Germania (e Napoli) la stampa madridista s’è scocciata. E così, su As, Tomas Roncero, è sbottato. Tanto per cominciare sull’episodio del gol annullato per fuorigioco al Bayern: “Dopo aver sentito il fischio dell’arbitro polacco Lunin ha ignorato il tiro di De Ligt, che ha tirato sapendo che l’azione non era valida. E non c’è una sola immagine che dimostri che fosse fuorigioco o che non lo fosse”.

Poi l’editorialista affonda sui “piagnucoloni”, Tuchel per esempio, che “andava su tutte le furie per nascondere il suo fallimento come allenatore (rimuovere Kane, Sané e Musiala sullo 0-1 è stato incredibilmente stupido), ha organizzato un’acrobazia per distogliere l’attenzione”.

L’ingresso di Kim “è altro ‘regalo’ di Tuchel di cui il Real Madrid è stato grato. Anche quello è colpa di Marciniak? E in più Neuer che se ne esce dicendo che c’era un granello di sabbia sull’erba… accetta la tua goffaggine e il tuo errore, che ha escluso la tua squadra dalla finale. Sii degno e non cercare scuse come un perdente. Il Bayern ha quell’orgoglio bavarese che gli impedisce di assumere la beata realtà. Il Real Madrid è la bestia nera del Bayern dall’inizio del 21° secolo e abbiamo imparato a vincere in ogni modo immaginabile. Ciao, piagnucoloni”.

