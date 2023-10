Sky: tra i saggi di Garcia non ci sono Osimhen e Kvara

Ugolini fa il punto sui possibili calciatori ritenuti leader da Garcia e considera che Osimhen col suo carattere impulsivo non sia stato inserito

Il corrispondente dal Napoli di Sky, Massimo Ugolini, fa il punto sulla vigilia della sfida di Champions tra la formazione di Garcia e il Real Madrid.

«Il confronto con il Real è molto atteso, anche se può dire poco per il discorso qualificazione nel girone, ma conquistare tre punti in casa col Real Madrid, vuol dire sicuramente tantissimo per continuare a mettere dentro consapevolezza in questa stagione in cui il Napoli vuole andare avanti in campionato, ma soprattuto confermarsi in Champions»

Ugolini prova poi a fare punto su quali potrebbero essere i calciatori inseriti da Garcia nel “consiglio dei saggi” di cui ha parlato oggi

«Tra i saggi c’è sicuro Di Lorenzo, Anguissa, Mario Rui e Zielinski. Aggiungerei Politano e non sottovaluterei il peso nello spogliatoio di uno silenzioso come Meret, perché è un giocatore che alla fine ha sempre detto la sua, è nel giro della Nazionale ed è un punto di riferimento nello spogliatoio. Osimhen e Kvara, invece, un po’ per l’anagrafe, sono fuori da queste dinamiche, anche per carattere. Osimhen è uno molto impulsivo che va seguito e accompagnato e da questo punto di vista non sembra avere le caratteristiche per questa carica nel consiglio dei saggi»

Garcia a Sky aveva detto

«Voi siete giornalisti seri, quando ci sono stupidaggini basta non riprenderle. Io parlo con i miei giocatori individualmente, collettivamente, ho creato un consiglio dei saggi con i leader, spesso è l’allenatore che chiama i giocatori per parlare di qualcosa piè che i giocatori che sollecitano l’allenatore, dovrebbero farlo di più. Non è stato così a Napoli».

ilnapolista © riproduzione riservata