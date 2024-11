La Serie A mette le mamme in mezzo: giocatori in campo col nome della madre sulla maglia

L’iniziativa per la festa della mamma, sarà uno spasso per i cori dei tifosi. Aderiscono sette club, non il Napoli

La Serie A mette le mamme in mezzo, cosa che notoriamente non si dovrebbe mai fare. Al parco da bambini per cose così finiva in rissa. Ma domenica è la festa della mamma e allora ecco l’iniziativa: sette club di Serie A faranno scendere in campo i calciatori con delle maglie speciali – scrive la Gazzetta dello Sport – sopra il proprio numero ci sarà infatti il nome, o il cognome, della rispettiva mamma. Sarà uno spasso per i tifosi, che potranno così indirizzare meglio i cori che ogni weekend dedicano a madri e consorti degli avversari. Esentato, per fortuna, l’arbitro.

L’iniziativa è stata prontamente accettata dalla Lega Serie A che ha concesso la deroga. I tempi così stretti non hanno permesso a tutte le società di organizzarsi, e quindi aderiscono solo Cagliari, Genoa, Verona, Lecce, Milan, Torino e Udinese.

In questo turno di Serie A sarà promossa la campagna dedicata al 160esimo anniversario della Croce Rossa Italiana, che riceverà così il supporto diretto di Lega Serie A, Lega B, Serie A Femminile e Associazione Italiana Arbitri.

