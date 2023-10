Lamine Yamal da ignorato di Xavi a protagonista della rimonta del Barcellona

Nel pareggio esterno di ieri contro il Granada ha abbattuto un record, è il marcatore più giovane de LaLiga 16 anni e 87 giorni

Si tratta dell’ennesimo traguardo per Lamine Yamal che era già riuscito a diventare il più giovane a giocare da titolare una partita di Champions League. Xavi pare ormai essersi convinto del suo talento, gestendolo nelle rotazioni e dandogli sempre più minutaggio. Tutto sembrava dover culminare nel momento di ieri, da ascrivere alla storia.

Il Mundo Deportivo chiarisce la portata dell’evento, per un ragazzo che ha le stigmate del predestinato:

“Lamine Yamal è entrato nella storia del campionato come il marcatore più giovane segnando al Granada all’età di 16 anni e 87 giorni. Era la sua ultima possibilità perché il record era detenuto da Fabrice Olinga, che segnò mentre giocava per il Málaga a 16 anni e 98 giorni nella stagione 2012-2013. Quando saremmo tornati dalla pausa sarebbe stato troppo tardi.”

Yamal non è una rivelazione né tanto meno una scoperta di Xavi che a inizio stagione era stato messo sotto processo proprio perché non prendeva in considerazione il giovane calciatore. Rafa Cabeleira dalle pagine del Pais aveva accusato il tecnico del Barcellona di volersi contornare di vecchi. “Il problema è che Xavi preferisce berline di seconda mano, ben manutentate e su misura per lui, ed è il problema di un Barça avaro di lucidità e reticente a dare occasioni ai più giovani. Solo l’economia di guerra catapulta i talenti dalle categorie inferiori a una prima squadra completamente slegata dalla base”.

L’editorialista scriveva “A volte un allenatore deve solo scegliere tra la propria sopravvivenza o il paradiso” ed ha quanto pare Xavi ha trovato il paradiso proprio con Yamal che ieri ha messo a segno il primo gol del Barcellona che era sotto 2-0 restituendo fiducia alla squadra che è stata in grado di pareggiare col Granada

Ai microfoni di DAZN Lamine ha però evitato ogni tono celebrativo:

«Sono molto contento per il gol e per il record, ma mi rimane un sapore agrodolce perché abbiamo pareggiato una partita che dovevamo vincere. Non pensavo al record, ma solo di ribaltare la situazione»

Dopo il 2-2 di ieri a Granada, il Barcellona si trova in terza posizione nella Liga dietro a Girona e soprattutto Real Madrid. La squadra di Xavi sembra avere qualche difficoltà in trasferta, avendo raccolto tre punti nelle sfide contro Getafe, Maiorca e Granada, ma Lamine è parso ottimista per il prosieguo:

«Ci sono toccate squadre molto intense in campo, ma a poco a poco miglioreremo e otterremo risultati migliori»

Stella che vorrà continuare a brillare, sperando di affermarsi con la stessa rapidità dei suoi compagni di squadra Pedri e Gavi. Per un Barcellona che vuole tenersi stretto lo scettro della Liga e provare a stupire in Champions League.

