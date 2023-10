Inter, Marotta vuole Zielinski a parametro zero (Gazzetta)

Sulla Gazzetta: “Zielinski è considerato il completamento perfetto per il reparto se non prolungherà il contratto con il Napoli”.

Marotta è ormai conosciuto per i grandi colpi a parametro zero, ma ora anche Zielinski è un obiettivo dei nerazzurri. La Gazzetta ha riportato un elenco di più giocatori interesse del club di Milano.

Prima di tutto, la questione più importante riguarda Klaassen e Mkhitaryan:

“Anche in mezzo al campo, come in difesa, l’Inter è messa bene. Sia numericamente sia qualitativamente. Perché in estate ha piazzato il colpo Frattesi e si è assicurata un giocatore affidabile come Klaassen per completare il reparto. E’ in corso la trattativa per il rinnovo di Mkhitaryan, ma anche se l’armeno firmerà fino al 2025 (con opzione fino al 2026?), l’intenzione è quella di prendere un altro elemento di spessore. Sia perché i big nerazzurri (Barella e Calhanoglu, pur considerati incedibili, potrebbero essere oggetto di offerte… irrinunciabili) sia perché Micki nel 2024 avrà 34 primavere”.

Questo porta Zielinski a essere il principale obiettivo di Marotta:

“Zielinski è considerato il completamento perfetto per il reparto se non prolungherà il contratto con il Napoli, in scadenza il 30 giugno. Il polacco è molto legato al club azzurro, ma nonostante la trattativa che dura da mesi, è sempre… sospeso. Apparentemente più vicino all’addio che alla permanenza. La Juventus ha già fatto sapere al suo entourage che è interessata e può sfruttare il rapporto che Giuntoli ha creato sotto il Vesuvio con Piotr. L’Inter, però, non si sente battuta o fuorigioco. Anzi… Dai contatti avuti con la mezzala ex Empoli, ha capito che trasferirsi a Milano è una prospettiva che intriga il calciatore. Anche perché Zielinski è al corrente della stima che Inzaghi nutre per lui e gli piace come il tecnico di Piacenza valorizza i suoi centrocampisti”.

Infine, la Gazzetta parla dei dettagli del contratto e della variabile più importante: il Napoli.

“Attualmente guadagna 3,5 milioni netti e per l’Inter, dovendo pagare “solo” le commissioni, garantirgli la stessa cifra o anche di più, e poi aggiungere dei bonus, non sarebbe un problema insormontabile. Prima però bisogna che Zielinski decida di non rinnovare con il Napoli”.

