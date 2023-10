Due giocatori del Legia arrestati dalla polizia olandese dopo AZ Alkmaar-Legia (VIDEO)

Conference League, scontri con la delegazione polacca: i poliziotti hanno fermato il bus della squadra e hanno prelevato il serbo Pankov e il portoghese Josué

La trasferta del Legia Varsavia in Olanda per il match di Conference Lague contro l’AZ Alkmaar è finito nel caos e con due giocatori del Legia arrestati. Secondo la stampa polacca, la polizia olandese in assetto antisommossa ha bloccato il bus dei polacchi e arrestato Radovan Pankov e Josué. Le ragioni di questo arresto sarebbero legate ai tafferugli tra la delegazione polacca e la polizia dopo l’incontro.

Secondo TVP Sport la tensione è aumentata dopo la decisione delle autorità di chiudere lo stadio per dieci minuti. La mancanza di una comunicazione chiara avrebbe fatto salire il nervosismo tra le fila della delegazione polacca, che cercava faticosamente di raggiungere il bus. Il presidente e proprietario del club Dariusz Mioduski sarebbe stato colpito da un pugno in faccia mentre diversi membri dello staff sarebbero stati picchiati con manganelli. Anche i giornalisti sarebbero stati aggrediti. La polizia ha poi bloccato l’autobus che cercava di allontanarsi, prima di estrarre Pankov e Josué e ammanettarli, come mostrano varie immagini pubblicati sui social.

🚨Josue prowadzony w kajdankach przez policję do radiowozu. Nieprawdopodobne zdarzenia w Alkmaar. @sport_tvppl pic.twitter.com/iltohCgeCy — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 5, 2023

Tutaj moment agresywnego ataku holenderskiej policji na Prezesa ⁦@LegiaWarszawa⁩ D.Mioduskiego !!! Absolutny skandal. Została naruszona także nietykalność cielesna kilku zawodników i członków sztabu zarówno przez ochronę jak i policję. Sytuacja bez precedensu. pic.twitter.com/qIceazjxWu — Jarek Jankowski (@JJ1916JJ) October 5, 2023

Il difensore serbo e il centrocampista portoghese sono rimasti in custodia nella notte e avrebbero quindi perso il volo di ritorno, previsto stamattina. I leader della Legia hanno investito della questione anche i consolati serbo e portoghese.

