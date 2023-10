Da Firenze: “Italiano poteva essere del Napoli, ha scansato una polveriera”

Tra una sessione di mercato molto discutibile e i casi fuori dal campo, “Italiano quando si girerà verso la panchina penserà: «Per un soffio…»”

I tifosi fiorentini sono orgogliosi del proprio tecnico. E ne hanno ben ragione. I risultati portati a Firenze da Vincenzo Italiano sono più che entusiasmanti. La sua Fiorentina gioca un calcio votato all’attacco, al pressing. L’obiettivo è sempre segnare un gol più dell’avversario con tutti i rischi che questo comporta. Si è visto bene in Conference League contro il Ferencvaros. Eppure il gioco di Italiano ha abbagliato De Laurentiis, tanto da inserirlo nella lista dei canditati dei successori di Spalletti.

Dall’ambiente fiorentino però sono sollevati di aver scampato il pericolo. Merito del loro presidente Comisso e, col senno del poi, anche Italiano ha scansato una pericolosa patata bollente. Napoli, si sa, non è un ambiente facile. Ma Viola News lo definisce addirittura una “polveriera”.

“E con il senno di poi possiamo dirlo, l’ex Spezia ha evitato un bel fosso… Perchè nel calcio, i soldi non sono tutto. Italiano poteva lasciare Firenze per una squadra campione d’Italia, in Champions League e con giocatori di altro livello. Ma come spesso si dice, sappiamo sempre cosa si lascia ma mai cosa si trova. Infatti, il Napoli quest’anno non se la sta passando al meglio. Partendo da una sessione di mercato molto discutibile, passando per i casi fuori dal campo e per una pressione che dopo lo scudetto di Spalletti diventa micidiale. Garcia si è ritrovato un mano una squadra che per ripetersi deve mettere in atto un’impresa vera e propria. Rivincere lo scudetto a Napoli è qualcosa di proibitivo, che rende qualsiasi altro risultato negativo“.

Viola News ci aggiunge anche le questioni extra campo:

“Vogliamo parlare dei casi fuori dal campo? Quello che è successo con Osimhen rispecchia alla perfezione il clima intorno alla squadra di De Laurentiis, con agenti e procuratori che attaccano la gestione dell’ex allenatore della Roma. Basta chiedere a Mario Rui. Questa sera Italiano ha difronte quello che poteva essere il suo futuro, ma quando si girerà verso la panchina tirerà un bel sospiro di sollievo esclamando: “Per un soffio…“.

Forse hanno ragione a Firenze. Italiano non può ancora confrontarsi con un ambiente come Napoli con tifosi che chiedono sempre il meglio alla propria squadra e puntano alla Champions.

