Buffon capo ultras carica l’Italia (Video)

Buffon chiama, gli Azzurri rispondono: «La maglia… azzurra! Siam pronti… alla morte! Noi siamo… l’Italia! Chi siamo? L’Italia!»

Questa sera l’Italia giocherà contro l’Inghilterra a Wembley alle 20:45. In occasione della partita è stato pubblicato sui canali social della Nazionale un video in cui il capo delegazione Gigi Buffon recita un coro in cui rispondono i calciatori. La Stampa scrive:

“Tutti abbracciati in cerchio alla viglia di Inghilterra-Italia. Il silenzio rotto dalla voce inconfondibile di Gigi Buffon. Il capo delegazione scandisce il coro, tutti gli altri rispondono urlando. Cresce l’attesa per Inghilterra-Italia, una gara determiante e potenzialmente decisiva per le qualificazioni a Euro 2024”.

Il coro incitato da Buffon recita:

«La maglia… azzurra! Siam pronti… alla morte! Noi siamo… l’Italia! Chi siamo? L’Italia! Chi siamo? L’Italia!».

Le parole del ct Luciano Spalletti, intervistato da Marco Nosotti:

«Felicissimo, perché vado a giocare una partita in uno stadio che in cui sono iniziati tutti i miei sogni. Spesso cerchiamo la definizione di calciatore internazionale. Il calciatore internazionale vede in questa partita quella della qualificazione, senza andare a guardare le partite successive. Chi invece arriva pensando ‘andremo a giocarcela all’ultima partita’, non è un calciatore forte e di caratura internazionale. Sappiamo quale sia la loro storia e la loro forza».

«Giochiamo nel loro stadio. Questa è la partita in cui ti senti felice di superare i limiti che tutti ti mettono davanti. Questo è avere personalità, superare tutto ciò che si mette davanti fra te e l’obiettivo. Capiremo se siamo una squadra tosta se riusciremo a superare l’obiettivo senza andare a quello successivo».

