Massima allerta sicurezza a Wembley per Inghilterra-Italia

Dopo l’attentato di ieri a Bruxelles. Ai varchi le persone saranno controllate dal metal detector e verrà effettuato un controllo alle borse.

In seguito all’attentato di ieri a Bruxelles avvenuto poco prima di Belgio-Svezia, anche per Inghilterra-Italia ci sarà grande attenzione per la sicurezza allo stadio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport:

“Massima allerta a Wembley in vista della sfida tra l’Inghilterra e l’Italia. Dopo l’attentato di ieri a Bruxelles che ha portato all’uccisione di due tifosi svedesi, sono stati intensificati i controlli in città. Alle ore 10, è andata in scena una riunione tecnica per la sicurezza a Wembley dopo le azioni terroristiche di Bruxelles. Le forze dell’ordine hanno allestito il piano per garantire a tutti i tifosi inglesi e italiani, di raggiungere in sicurezza l’impianto calcistico. A seguito della riunione organizzativa Uefa, per quanto riguarda le misure di sicurezza, non ci sono segnalazioni tali da determinare variazioni al dispositivo già implementato. Lo stadio di Wembley sarà esaurito con 85.000 spettatori, , di cui 2.121 italiani. Le autorità locali di Polizia hanno confermato che il dispositivo di sicurezza previsto è di alto profilo. Ai varchi il 100% delle persone saranno controllate dal metal detector e verrà effettuato un controllo alle borse”.

L‘ATTENTATORE E’ STATO UCCISO DALLA POLIZIA BELGA:

Lo ha annunciato ufficialmente la ministra dell’Interno belga Annelies Verlinden. Il ricercato sarebbe deceduto circa un’ora fa in ospedale. La polizia ha identificato l’attentatore: si chiamava Abdesalem L., ed era un tunisino già noto alle forze anti-terrorismo. L’uomo, che era illegalmente in Meglio, ieri sera, mentre era in corso la sfida tra Belgio e Svezia, ha ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco due svedesi non lontano da Place Sainctelette, poi era scappato per diverse ore, prima di essere preso e ucciso dalla polizia. Dopo l’attacco Abdesalem L. aveva pubblicato sui social un video in cui rivendicava di essere l’attentatore sostenendo di ispirarsi all’Isis. La partita di calcio è stata poi sospesa alla fine del primo tempo.

