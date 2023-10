Anguissa, lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro

Intanto a Castel Volturno il Napoli si allenato sotto la guida di Garcia che, con buone probabilità, resterà sulla panchina azzurra

Il centrocampista del Napoli, Anguissa, che si era infortunato durante la gara contro la Fiorentina, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Il centrocampista azzurro ha svolto terapie.

Lo ha comunicato la società attraverso il proprio sito ufficiale.

Il Napoli ha reso noto anche il report dell’allenamento di oggi a Castel Volturno dove si sono allenati i calciatori non convocati per le Nazionali. Il primo allenamento di Rudi Garcia dopo la disastrosa prova contro la Fiorentina. Il tecnico francese è sceso in campo per allenare mentre si susseguono le voci su un suo possibile esonero dopo le parole del presidente De Laurentiis che lo ha delegittimato affermando che il momento non è positivo tra i due.

Le ultime notizie confermano però che non ci sarebbe alcuna speranza di vedere l’avvicendamento sulla panchina azzurro di Antonio Conte al posto di Garcia, ed essendo Conte l’unico uomo che De Laurentiis voleva, Sky spiega che Garcia dovrebbe restare alla guida della formazione azzurra almeno per le prossime partite in cui potrò provare a recuperare la fiducia del presidente

Il report dell’allenamento del Napoli

Dopo la gara contro la Fiorentina e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Il campionato riprenderà sabato 21 ottobre con Verona-Napoli in programma allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A.

La squadra, integrata da elementi della Primavera, si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con lavoro fisico.Successivamente il gruppo è stato impegnato in seduta tecnica e partitina a campo ridotto.

Rrahmani ha lavorato in gruppo. Juan Jesus ha svolto la prima parte di allenamento con il gruppo e di seguito lavoro personalizzato. Allenamento personalizzato anche per Gollini. Assente Politano per uno stato influenzale.

Domani la squadra svolgerà doppia seduta.



ilnapolista © riproduzione riservata