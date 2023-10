Abodi: «Non sarà lo sponsor arabo della Roma a far perdere Expo 2030 a Roma»

Il ministro replica a Lotito: «avrei fatto lo stesso se fossi stato un americano proprietario di un club con delle difficoltà finanziarie»

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, intervenuto durante Rom-E, il talk-evento alla Casa del Cinema di Roma sul tema della sostenibilità intitolato “Un percorso verso la sostenibilità”, ha parlato del nuovo sponsor della Roma Saudita «Avrei fatto lo stesso»

Il nuovo sponsor del club giallorosso, che ha ufficializzato l’intesa biennale, frutterà al club 25 milioni complessivi di ricavi, con il colosso dell’intrattenimento Riyadh Season.

Roma avrebbe una grande opportunità Roma Expo 2030, ma i diretti concorrenti da Riad hanno scelto di investire proprio qui a Roma diventando main sponsor della Roma, cosa ne pensa?.

«Sono d’accordo con quello che dice Lotito o meglio lo condivido, ma nella libertà di poterne prendere un’altra. In un mercato libero, in un panorama calcistico che deve fare i conti con il fairplay finanziario capisco le scelte della proprietà statunitense giallorossa. Ritengo che, fuori da ogni ipocrisia, siamo in un mondo competitivo, con un mercato aperto e che il tempo è denaro. Avrei fatto lo stesso, non avrei fatto una cosa diversa se fossi stato un americano proprietario di un club con delle difficoltà finanziarie e davanti a un’offerta irrinunciabile. Ma non sarà certo la Roma a diventare una fonte di debolezza per l’Italia nella candidatura della città di Roma per Expo 2030. La dignità di un’amministrazione, come quella capitolina, dipende dalla pianificazione di un’agenda non di un evento perché bisogna risvegliarsi con una voglia di miglioramento generale non specifico»

Abodi sull’Olimpico

«Lo stadio Olimpico è l’esempio concreto, è un impianto statale ma viene gestito da Sport e Salute: deve inziare a diventare produttore. Lo sport consuma molto ma non produce praticamente nulla in Italia. All’estero ci sono impianti con termovalorizzatori, sarebbe bello che anche qui a Roma succedesse. L’Olimpico verrà abbassato di oltre 10 metri: un intervento figlio di un piano che punta sulla sostenibilità green. La parte della tribuna Monte Mario verrà dunque abbassata così da mostrare tutto il verde della collina di Monte Mario».

