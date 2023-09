Tifoso del Newcastle accoltellato a Milano da un gruppo di incappucciati

A mezzanotte nella zona Navigli: è stato accoltellato alla schiena e in maniera superficiale alle braccia. Cinquemila gli inglesi in città

Un tifoso del Newcastle è stato accoltellato a Milano nella notte, ai Navigli. L’uomo ha 58 anni ed è in città ovviamente per assistere alla partita di Champions League contro il Milan, in programma oggi alle 18.45.

Il Giorno scrive che l’aggressione è avvenuta intorno a mezzanotte e che l’inglese, che era in compagnia di un connazionale, “è stato accoltellato alla schiena e in maniera superficiale alle braccia”.

Ad aggredirlo, scrive sempre Il Giorno, è stato un gruppo di sette-otto persone incappucciate. L’uomo non è in pericolo di vita, nelle prossime ore dovrebbe essere dimesso dall’ospedale in cui è stato ricoverato dopo l’aggressione.

“Il cinquantottenne è stato ricoverato al Policlinico: non è in pericolo di vita e dovrebbe essere dimesso nelle prossime ore”.

Milano Today scrive che il tifoso inglese è stato portato al Policlinico in codice rosso e che i medici erano molto preoccupati dalla ferita alla schiena.

soccorso dal 118, il tifoso del Newcastle è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. A preoccupare i sanitari è proprio la ferita alla schiena, ma il quadro clinico è in miglioramento e nelle prossime ore dovrebbe essere dimesso.

Ancora sconosciuti, ad ora, i contorni dell’aggressione. Il branco non ha portato via nulla al 58enne né all’amico che era con lui, un dettaglio che evidentemente fa esclude l’ipotesi della rapina.

Gli inglesi presenti in città per la gara sono poco meno di 5mila. Il settore ospiti, da 4.300 posti, è sold out ma ci sarebbero 400 tifosi senza biglietto.

