Ten Hag: «Amrabat è un perfetto vice Casemiro, ma può giocare anche come ala o terzino»

«Sancho non può giocare. Non è questione di essere severi o meno». Il giocatore aveva criticato il tecnico sui social

Oggi il Manchester United affronterà alle 16 il Brighton di Roberto De Zerbi. Erik ten Hag ha parlato in conferenza del nuovo acquisto Amrabat, arrivato in Inghilterra dalla Fiorentina:

«Non giocherà perché non è disponibile. Quello che ci mancava nella nostra squadra è qualcuno come Casemiro. Con lui, ne abbiamo uno. Amrabat può giocare anche al fianco di Casemiro, è anche in grado di giocare in una posizione più avanzata sul campo, inoltre può giocare come ala o terzino».

Sulla situazione di Jadon Sancho, fuori rosa per motivi disciplinari (aveva scritto sui social un commento contro il tecnico, commento poi cancellato), ten Hag si esprime così:

«Non lo so quando si risolverà. Dobbiamo affrontare una grande partita, ci saranno molte partite in pochi giorni. Mi concentro su questo. Non penso che questo argomento [Sancho] sia importante. Penso che l’importante sia preparare la mia squadra. Quindi è quello che faccio. Se non è disponibile, in questo momento non è importante, perché non può dare una mano. È su questo che si basa la mia decisione. Non si tratta di me, e di essere severi. Ognuno può esprimere la sua opinione sul comportamento di Sancho. Ma come ho detto, non è disponibile, quindi non può contribuire alla nostra prestazione e al nostro risultato, quindi mi occupo della squadra per dare le migliori prestazioni».

Sul match di oggi:

«Preparo la mia squadra al meglio, metto tutto il mio impegno nei giocatori che sono a disposizione. Siamo in una buona posizione in classifica, siamo molto motivati, guardiamo avanti, i giocatori che tornano dalle Nazionali hanno fatto risultati davvero buoni, prestazioni davvero buone».

Sull’inizio di stagione:

«So per esperienza che la prima parte della stagione è sempre una lotta. Ma la cosa più importante è ottenere progressi nelle prestazioni. Stiamo migliorando, questo mi dà fiducia. So che ci sono stati problemi con i tifosi e con i media, ma non con i calciatori. Vogliono dare il loro meglio. Per i giocatori che non avevano così tante opportunità, ora hanno la loro occasione, sono felici. Tutti si stanno concentrando su questa partita e le prossime».

COSA È SUCCESSO CON SANCHO

Qualche giorno fa l’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, ha criticato Sancho accusandolo di non essere in forma dopo la mancata convocazione contro l’Arsenal. Sancho gli ha risposto sui social scrivendo di essere stato a lungo usato come «capro espiatorio» ed invitando la gente a non credere a «tutto ciò che si legge là fuori». Sancho ha poi cancellato il post, ma il Manchester United ha deciso ugualmente di estrometterlo dall’allenamento della prima squadra e di farlo allenare da solo finché non sarà chiarita la vicenda.

