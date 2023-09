Solo Union Berlino-Napoli su Canale5: gli spot valgono il 22% in meno rispetto alle milanesi

Lo scrive Calcio & Finanza: “La scelta è legata al bacino di utenza dei club che ricade anche sui costi degli spot pubblicitari”

Questa sera il Napoli inizia il suo cammino in Champions League, l’ultima con il format attuale. Dal prossimo anno sarà una sorta di campionato europeo: 36 squadre in un girone unico nella prima fase del torneo.

Le partite delle squadre italiane (Napoli, Lazio, Inter e Milan) potranno essere viste sia su Sky che su Amazon. Anche Mediaset trasmette in chiaro alcune partite, 16 per essere precisi. Tuttavia solo una partita del Napoli sarà disponibile in chiaro su Canale5, quella contro l’Union Berlino.

I motivi legati a questa scelta vengono spiegati da Calcio & Finanza:

“La scelta di Mediaset per le partite in chiaro è stata quella di trasmettere due gare ciascuna di Inter e Milan e una partita a testa per Napoli e Lazio. Una scelta legata al bacino di utenza dei club che ricade anche sui costi degli spot pubblicitari, resa nota da Publitalia nelle scorse settimane“.

Spiega il portale di informazione economico-sportiva che “uno spot per una singola gara in chiaro su Mediaset di Inter o Milan nei gironi di Champions League 2023/24 costa in media 205mila euro, in una forbice che va da 146mila a 259mila euro per uno spot di 15 o 30 secondi durante la partita“.

Per quanto riguarda Napoli e Lazio, invece, “si spende circa il 22% in meno: il prezzo medio di uno spot di 15 o 30 secondi è infatti di 168mila euro, con una forbice che va da 119mila a 213mila euro“.

Questa sera gli azzurri di Garcia saranno ospite del Braga. Secondo le ultime notizie, per Sky, Natan potrebbe partire dal primo minuto:

“Garcia cambia qualche pedina dopo il pari di Genova: in attacco spazio a Politano, che torna dal 1′, con Kvaratskhelia e Osimhen, in difesa possibile debutto di Natan. Sulla sinistra ballottaggio Mario Rui-Olivera. I portoghesi tornano al 4-2-3-1, qualche dubbio sulla trequarti per Artur Jorge. Le probabili di Braga-Napoli, in programma stasera alle 21 e in diretta su Sky Sport e in streaming su Now”.

