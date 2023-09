Napoli, Politano ritorna in gruppo e punta il Genoa

Garcia lo aveva anticipato in conferenza. Out ancora Gollini e Demme, entrambi hanno svolto lavoro personalizzato in campo

Dopo le parole di Garcia che aveva anticipato il recupero di Politano, arriva la conferma anche dal report dell’ultimo allenamento del Napoli prima della trasferta di Genova.

Come si legge nella nota pubblicata sul sito della società, l’esterno italiano si è allenato in gruppo e sarà quindi a disposizione di Garcia. Out invece Gollini e Demme che hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

Il report del Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match di Marassi contro il Genoa in programma domani alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione a secco e lavoro tecnico.

Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto.

Politano si è allenato con il gruppo. Gollini e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in campo“.

👊 Ultimo allenamento prima della trasferta di Genova. 💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/LG9ZwMGvH0 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 15, 2023

Mister Garcia ha dichiarato in conferenza:

«7 partite in 23 giorni, è come una maratona e dobbiamo iniziare bene e avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato ieri tutto il gruppo, ma molti erano stanchi per poter fare tutto il lavoro normale, viaggiando di notte, quindi solo oggi… ma facendo attenzione perché alcuni non hanno recuperato al 100% ma sono contento di non avere infortunati. Politano dovrebbe essere con noi, anche se non ha i 90 minuti per non rischiarlo, ma dovrebbe esserci dall’inizio o in corsa».

