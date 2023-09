Napoli, il mercato di De Laurentiis porta benefici al bilancio per 54 milioni di euro (C&F)

Le previsioni sul bilancio 2023/24. Se si considera solo il saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini, il saldo è negativo per circa 6,8 milioni

Calcio & Finanza analizza il mercato delle squadre di Serie A e ipotizza l’impatto che i nuovi acquisti e le cessioni possono avere sul bilancio deli club italiani. Il portale che coniuga economia e calcio ha provato ad ipotizzare i vantaggi e gli svantaggi del mercato chiuso dal Napoli di De Laurentiis.

Fin dalla vittoria dello scudetto, De Laurentiis ha avuto in mente di regalare a Rudi Garcia, nuovo allenatore dopo Spalletti, una squadra capace di replicare il successo in campionato. Per questo motivo era fondamentale mantenere le colonne della squadra da un lato, dall’altro provare a sfoltire la rosa e ad aumentare il tasso qualitativo.

La previsione di Calcio e Finanza

Il Napoli ha chiuso ufficialmente cinque acquisti: Lindsotrom, Cajuste, Natan, Caprile e Cheddira. Gli ultimi due poi girati in prestito. Sul fronte cessioni, via Lozano e Kim. C’è poi anche il riscatto di Simeone.

Precisa C&F, “tutti i conti, per semplicità di calcolo, simulano l’impatto considerando la stagione intera, a prescindere dalla data di arrivo o cessione dei calciatori all’interno della finestra di mercato estiva“.

Partendo da questa premessa, “le operazioni in entrata, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi, dovrebbero tradursi finora in maggiori costi per circa 35,6 milioni di euro“. Il mercato in uscita, invece, dovrebbe avere “un impatto positivo per circa 89,2 milioni di euro sul bilancio 2023/24“.

Quindi, considerando questi dati, l’impatto sul bilancio 2023/24 del calciomercato “dovrebbe tradursi secondo le stime in un impatto positivo per 53,6 di euro circa“. Se però si considera solo il saldo tra le operazioni in entrata e quelle in uscita (non considerando cioè ammortamenti e stipendi, ma solo il valore della cessione), “la sessione di mercato per il Napoli finora vede un saldo negativo di circa 6,8 milioni di euro“.

L’unica pecca del mercato del Napoli (discorso a parte meritano i mancati acquisti come quello di Gabri Veiga) è forse la cessione di Kim.

