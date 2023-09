L’amico di Osimhen corregge il tiro: «Non sono il portavoce di Victor, le mie sono opinioni personali»

Oma Akatugba corregge il tiro dopo le pesanti dichiarazioni pubblicate su Twitter a proposito del rinnovo di Osimhen. L’amico del nigeriano, dopo l’esplosione del caso dei video, ha scritto sul social che Osimhen non vuole rinnovare con il Napoli e non ha mai voluto farlo. Anzi l’attaccante vorrebbe andare via.

Ora però precisa che le sue parole erano solo una sua opinione. Non è il portavoce di Victort. Anche se, su questo punto, dubbi ve n’erano decisamente pochi. Scrive Akatugba:

«Innanzitutto vorrei porgere le mie incondizionate scuse a tutti i tifosi del Napoli per il mio recente video, che nel frattempo è stato cancellato perché ho scoperto che era stato interpretato male.

Inoltre, vorrei chiarire che i miei commenti precedenti non erano in alcun modo rappresentativi di Osimhen, né riflettono i suoi pensieri o sentimenti. Vorrei anche aggiungere che non ho intenzione di mancare di rispetto al club perché condivido un buon rapporto con il suo staff e i suoi tifosi.

È fondamentale sottolineare che non sono il portavoce di Victor Osimhen. Come giornalista di calcio, voglio sottolineare che tutto ciò che dico o pubblico su Victor e sul Napoli è esclusivamente la mia opinione personale e la condivido come tifoso del club e come persona che ha apprezzato la sua gente e la sua cultura».

A chiudere il messaggio un sempre verde “Forza Napoli!”

