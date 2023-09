L’amico di Osimhen: «Non ha firmato col Napoli e non firmerà, vuole andare via da Napoli»

Il giornalista Oma Akatugba realizza un video e risponde su Twitter ribadendo la posizione di Osimhen sui video e sul Napoli

Il giornalista Oma Akatugba, l’amico di Osimhen, realizza un video sui social dopo il caso Tik Tok e su Twitter spiega che il nigeriano non firmerà alcun rinnovo col Napoli e che vuole andare via. Come del resto era ovvio sin dall’estate – come scritto ahinoi dal Napolista con il solito codazzo di insulti. De Laurentiis lo ha voluto trattenere a ogni costo e anche queste sono le conseguenze.

He has not signed and will not. He never wanted to stay there. https://t.co/Z3BcFQ2JQs — Oma Akatugba (@omaakatugba) September 27, 2023

I am father again but still, let’s talk about Victor Osimhen and Napoli football club. My 7 minutes rant. pic.twitter.com/6DN4a8YAPX — Oma Akatugba (@omaakatugba) September 27, 2023

