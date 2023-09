La mina vagante Coppa d’Africa, il Napoli perderà Osimhen e Anguissa (Gazzetta)

Anche per l’eventuale finale di Supercoppa. Inter e Juve non perderanno nessuno. Si giocherà dal 13 gennaio all’11 febbraio

La mina vagante Coppa d’Africa, il Napoli perderà Osimhen e Anguissa. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport. Altre squadre come Inter e Juventus non perderanno nessuno. La Lazio idem anche se dovrà lasciar partire Kamada per la Coppa d’Asia.

La Gazzetta analizza anche il boom delle presenze africane in Serie A.

Per dare un’idea della crescita della presenza africana in Serie A, nel 2017 partirono per la Coppa d’Africa 14 giocatori del nostro campionato. Due anni dopo 15. All’ultima edizione 24. Ora si rischia il raddoppio, almeno sulla carta. Quasi sicuri una trentina.

Ma c’è un’ampia forbice in termini di erosione delle varie rose dei club di A. L’Inter, la Juventus e la Lazio non perderanno alcun elemento (anche se i biancazzurri cederanno Kamada al Giappone per la Coppa d’Asia), Salernitana e Udinese possono essere rappresentate al torneo da sei elementi.

Inizierà il 13 gennaio e si chiuderà l’11 febbraio. I convocati perderanno la 19esima giornata in programma il 6-7 gennaio. Chi arriva fino in fondo, anche la 24esima, quella del 1o-11 febbraio. E occhio agli eventuali festeggiamenti in patria.

Il presidente De Laurentiis ha tuonato più volte in passato contro la Coppa d’Africa arrivando a promettere che non avrebbe più preso calciatori del continente, però Rudi Garcia perderà Osimhen e Anguissa, due pedine fondamentali, anche per un’eventuale finale della Supercoppa italiana in programma l’8 gennaio in Arabia Saudita.

