Immobile non si aspettava la panchina in Nazionale (Il Messaggero)

Rabbia e delusione per Ciro. Invece Zaccagni può festeggiare il rientro con l’Italia dopo l’esclusione di 15 mesi con Mancini

Immobile e Zaccagni tornano alla Lazio con umori diversi dopo la parentesi della Nazionale. Come scrive Il Messaggero:

Bisogna convogliare l’euforia di Zaccagni sulla fascia, ma anche la rabbia e la delusione dell’amico Immobile, escluso dall’undici azzurro contro l’Ucraina. Ciro non se l’aspettava, ma per la Lazio è una lieta notizia ritrovare il capitano fresco per sabato, sperando che ad appesantirgli il morale non sia poi l’arbitro Maresca con cui in passato ci fu qualche scintilla.

Destino opposto per Zaccagni che era stato escluso da Mancini per 15 mesi.

Un assist al bacio per Frattesi e il reietto Zaccagni torna principe azzurro. Ne è passato di tempi e veleno, oltre un anno da quando (il 3 giugno 2022) Mancini lo aveva punito e congelato in un misero limbo perché, alla vigilia della sfida di Nations contro la Germania, Mattia aveva lasciato il ritiro per un sospetto problema fisico.

