Genoa-Napoli, per il CorSport giocherà Elmas, per la Gazza Lindstrom

L’eredità Politano che si è ripreso molto rapidamente dall’infortunio muscolare in Nazionale. Ma nessuno crede alla sua presenza

Dopo l’infortunio di Matteo Politano, il Napoli è rimasto orfano del suo titolare sull’ala destra d’attacco. Anche se Politano è stato convocato per la partita di stasera a Marassi, quindi in teoria potrebbe giocare. Ma né Corsport né Gazzetta credono a questa eventualità. Politano si è ripreso molto rapidamente dal’infortunio muscolare in Nazionale. Ma molto rapidamente.

Il Corriere dello Sport propone la probabile formazione degli azzurri contro il Genoa: Maret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

Di altra veduta è la Gazzetta dello Sport che pone sulla destra Lindstrom dal primo minuto: Maret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia.

