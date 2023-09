Politano infortunato, Spalletti chiama Orsolini

L’ala del Napoli ha rimediato un infortunio muscolare al polpaccio.

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha convocato Riccardo Orsolini al posto di Matteo Politano, fermatosi per un infortunio muscolare al polpaccio. L’ala del Napoli aveva giocato i primi 45 minuti contro la Macedonia del Nord ieri, per poi essere sostituito da Zaniolo nella seconda metà di gara. Come riportato da Gianluca Di Marzio:

“Il commissario tecnico ha convocato il calciatore del Bologna al posto di Matteo Politano. Nessuna scelta tattica dietro la sua sostituzione: l’esterno del Napoli è stato fermato da un infortunio muscolare al polpaccio”.

L’Italia affronterà l’Ucraina martedì sera a Milano.

