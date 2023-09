È un bene se Garcia si è chiarito con Osimhen ma senza fare concessioni (Arrigo Sacchi)

Sulla Gazzetta. Le regole devono valere per tutti. Le polemiche di Osimhen e Kvara sono episodi antipatici che danneggiano la squadra

Il Napoli commentato da Arrigo Sacchi per la Gazzetta dello Sport.

La larga vittoria del Napoli contro l’Udinese indica che la squadra di Garcia ha ripreso il suo cammino. Li ho visti giocare a Bologna e per i primi trenta minuti hanno giocato bene, sbagliando due grandi occasioni. Poi hanno perso il ritmo, ma è anche vero che in settimana avevano giocato in Portogallo e la Champions ti toglie punti in campionato, di questo sono convinto.

C’erano stati poi gli episodi delle uscite dal campo polemiche di Osimhen e Kvaratskhelia, episodi antipatici che non dovrebbero succedere perché alla fine danneggiano la squadra. È un bene se Rudi Garcia ha parlato con Osimhen e che con lui si è chiarito, a patto che non abbia fatto delle concessioni. Credo che il leader debba essere giusto e che le regole debbano valere per tutti. Io misi fuori un campione perché era uscito con un’intervista che non ci aiutava. La squadra viene prima di tutto.

