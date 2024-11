De Rossi: «Abbiamo perso perché sono più forti di noi»

A Sky: «Abbiamo fatto un percorso che pochi hanno fatto alla Roma e mi sento orgoglioso di questo. Non posso dire nulla ai ragazzi»

Il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta contro il Bayern Leverkusen

«Abbiamo fatto una partita eroica, loro sono forti e nel primo tempo abbiamo fatto 25 minuti molto bene. Abbiamo tirato poco, è un brutto vizio che può fare la differenza. Due giorni fa eravamo contro la Juve a dare tutto e stasera abbiamo fatto un’altra partita di sforzo fisico e mentale incredibile. Non posso dire nulla a questi ragazzi».

La partita contro l’Atalanta?

«L’orgoglio ti porta fino a una erto punto. Abbiamo perso Spinazzola e tanti sono stanchi. Contro l’Atalanta dobbiamo essere attenti e pronti ad un’altra partita difficilissima. Sapevamo che era un periodo di rimonta e che saremo stati con l’acqua alla gola fino alla fine»

Cosa ha imparato in questo percorso europeo?

«Io imparo ogni partita. È un’esperienza nuova. Un anno fa ero appena stato esonerato alla Serie B. Abbiamo fatto un percorso che pochi hanno fatto alla Roma e mi sento orgoglioso di questo. Ho imparato perché il mio lavoro non si limita ai 90′, ma è analizzare perché non siamo andati in finale e io penso che abbiamo incontrato una squadra più forte di noi e dobbiamo stringerle la mano»

Come sta Dybala?

«Paulo è ancora col ghiaccio. Abbiamo scongiurato ogni grave infortunio portandolo e pensando di poterlo mettere gli ultimi 10 minuti. Avrei aspettato magari i supplementari per metterlo dentro, ma poi la partita è andata in un altro modo»

