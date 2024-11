Gasperini: «Il calcio è bello proprio per la meritocrazia»

In conferenza: «Questa finale sarà un appuntamento importate per noi che poi siamo una squadra che viene da una città piccola e non da una metropoli. È uno sprone e una speranza»

Il tecnico dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza dopo la vittoria contro il Marsiglia che li qualifica per la finale di Europa League

Le parole di Gasperini

«Giochiamo tantissime partite e non è sempre facile giocare come vorremmo. Anche a Salerno abbiamo vinto e questa sera sapevamo che era una partita che portava grande fibrillazione intorno a noi e quando ci sono queste emozioni e queste energie è chiaro che i giocatori le percepiscono. Si sapeva che era una partita decisiva e speciale»

Cosa ha pensato quando è scoccata la festa?

«Per prima cosa ho chiesto il risultato della Roma. Fosse stata tra noi e Roma ci sarebbe stato un posto in più già assegnato in Champions. Il pensiero è andato alla finale anche se intanto abbiamo un po’ di partite da giocare, ma penso che quello sarà un appuntamento importate per noi che poi siamo una squadra che viene da una città piccola e non da una metropoli. La nostra finale è uno sprone e una speranza. Il calcio è bello proprio per la meritocrazia»

Un ricordo anche alla situazione che c’era qui col covid

«Sono passati 4 anni da quando siamo andati a Lisbona e quasi ci siamo un po’ dimenticati. Lo spettacolo di folla è sempre bello quando non c’è violenza e c’è solo partecipazione»

