Napoli-Gasperini, apertura reciproca, ma bisogna aspettare la fine della stagione (Corsport)

“Aurelio De Laurentiis ha confermato la sua stima, datata, nei confronti di Gian Piero Gasperini. Senza romanzare o appellarsi all’endorsement, a una narrazione in qualche modo ispirata alla necessità di voltare pagina al volo dopo un anno orribile, il presidente del Napoli non ha dribblato né rimandato al mittente la domanda”. Questo scrive oggi il Corriere dello Sport riferendosi alle parole del presidente del Napoli ieri ai microfoni di TAG24 durante l’inaugurazione della Race for The Cure, evento per la lotta ai tumori del seno e la tutela della salute delle donne.

Gasperini in pole

De Laurentiis non ha usato giri di parole: «Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante»

“E tutto così chiaro. Palese è anche la condizione degli ex campioni d’Italia: colpiti tremendamente nell’orgoglio, nel cuore del gruppo e delle ambizioni. Improvvisamente mortificati dopo una stagione da sogno e ora in piena e ragionata rifondazione”

Non che i nomi di Pioli e Italiano siano scomparsi, ma Gasperini gode della fiducia del Napoli da un po’

“il Gasp è in cima ai pensieri del club per il futuro da un po’, e l’apertura è reciproca, ma per forza di cose la situazione non potrà essere approfondita prima della conclusione di una stagione che per l’Atalanta è vivissima. Dal punto di vista contrattuale, giusto per completezza, è legato alla Dea fino al 2025, cioè per un’altra stagione, e ha un ingaggio da 4 milioni”.

