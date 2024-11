Rmc: Kvara sensibile alla corte del Psg. La dirigenza parigina ha incontrato il suo entourage

Nessun accordo è stato trovato con il Napoli per il passaggio del georgiano al Psg

Sempre più concreto per il Napoli il rischio di perdere quest’estate non solo Victor Osimhen, ma anche Kvara. Non è infatti un mistero che il Paris Saint-Germain, complice forse la preferenza di Osimhen per la Premier, ha inserito Khvicha Kvaratskhelia nella lista dell’era post Mbappé. Il Napoli dal canto suo lo valuta tanto, tantissimo, ben oltre i 100 milioni. Anche di più: 120, 130, più o meno il valore dei grandi calibri della squadra, i gioielli di famiglia, i gemelli. In questo periodo il presidente De Laurentiis si sta impegnando proprio per sistemare il contratto del georgiano e blindato, ma intanto arrivano novità preoccupanti dalla Francia.

Il Psg ha incontrato l’entourage di Kvara

Secondo il giornalista di Rmc Sport Fabrice Hawkins infatti il Psg si sarebbe già mosso per Kvaratskhelia

Il Psg è molto interessato a Khvicha Kvaratskhelia L’esterno è molto sensibile all’interesse del PSG. Il club parigino ha incontrato il suo entourage. Nessun accordo con il Napoli al momento

