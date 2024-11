Percassi: «Non abbiamo intenzione di cambiare Gasperini, se lui chiederà di andare via lo valuteremo»

A Sky: «Qualche volta Gasperini è un po’ particolare se le cose non vanno nel verso giusto»

Il presidente dell’Atalanta, Percassi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Marsiglia

«Per noi è stato incredibile, ma sopratutto per i bergamaschi che sono impazziti dalla gioia. È stato un risultato incredibile e impensabile»

Avrebbe immaginato una stagione così

«Noi partiamo per salvarci e adesso abbiamo un finale bellissimo a cui non siamo abituati»

Il calcio di Gasperini

«È stato determinante perché in tutti questi anni siamo erme andati in crescita. Qualche volta lui è un po’ particolare se le cose non vanno nel verso giusto, ma parlano i fatti»

Il futuro di Gasperini

Avete paura che qualcuno lo porti via?

«Abbiamo un contratto ancora di un anno ed è impossibile che venga qualcuno a prenderlo. Se lui verrà lo valuteremo con grande dispiacere. Non pensiamo a modificare l’accordo»

Quando Gasperini propone dei calciatori avete mai detto no?

«Non ha mai chiesto nello specifico un giocatore, si è sempre parlato di ruoli e caratteristiche. Poi è ovvio che è sempre un lavoro di squadra»

