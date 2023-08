Zielinski: l’Al Ahli ha presentato un’offerta formale al Napoli, trattativa in corso

Fabrizio Romano su Twitter. Il club saudita intende chiudere al più presto, altrimenti dirotterà su Llorente.

L’Arabia Saudita si fa avanti prepotentemente per il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. Secondo quanto scrive su Twitter, Fabrizio Romano, l’Al Ahli ha presentato un’offerta formale per Zielinski, il cui contratto con il club di De Laurentiis scade nel 2024. E’ in corso una trattativa tra le parti per chiudere l’accordo. Il club saudita mira a chiudere quanto prima l’intesa per Zielinski, altrimenti si sposterà su un altro obiettivo. Nella lista dei desideri c’è Llorente, ma ancora non è stata formulata un’offerta.

Fabrizio Romano scrive:

“l’Al Ahli ha presentato un’offerta formale al Napoli per Piotr Zielinski. Trattative in corso per raggiungere un accordo, scade il contratto nel 2024. Al Ahli vuole accordarsi presto sul compenso per Zielinski o passeranno al prossimo obiettivo: Llorente in lista, ma nessuna offerta formale”.

EXCL: Al Ahli have presented formal bid to Napoli for Piotr Zielinski. Negotiations ongoing in order to reach an agreement, he’s out of contract in 2024 🟢🇸🇦 Al Ahli want to agree on fee for Zielinski soon or they will move on next target — Llorente in list, but no formal bid. pic.twitter.com/vrGItlQB92 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023

Nei giorni scorsi il Corriere del Mezzogiorno aveva scritto di un ritorno dell’Arabia sul centrocampista del Napoli, cosa che rendeva il rinnovo più difficile e sicuramente meno certo di quanto era sembrato finora.

“Si lavora su più tavoli: le trattative per il difensore centrale e i rinnovi di contratto, in primis Osimhen e Zielinski su cui è ancora forte il pressing dall’Arabia Saudita. È arrivato a Castel di Sangro Mario Giuffredi, l’agente di Mario Rui che dovrebbe a breve allungare il suo contratto fino al 2026. C’è poi una passione complessa che sin dal ritiro di Dimaro è nei pensieri degli uomini-mercato: si tratta di Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il Napoli sarebbe pronto a spingersi anche oltre i 35 milioni di euro, soprattutto se dovesse essere ceduto Zielinski. Le parti a Dimaro si sono avvicinate in chiave rinnovo ma negli ultimi giorni le pressioni arabe hanno rimesso in discussione gli equilibri. L’Atalanta al momento considera incedibile Koopmeiners, un perno inamovibile nello scacchiere tattico di Gasperini ma il Napoli non ha ancora perso le speranze”.

