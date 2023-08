Zielinski, l’Arabia Saudita torna in pressing: il rinnovo non è più così certo (CorMez)

A Dimaro le parti si erano avvicinate in chiave prolungamento, ma negli ultimi giorni le pressioni saudite hanno rimesso tutto in discussione

Piotr Zielinski rinnoverà o no con il Napoli? Sembrava esserci stato un avvicinamento tra il club di De Laurentiis e l’entourage del centrocampista polacco. Nei giorni scorsi si parlava addirittura di prolungamento già pronto ad importi ridotti rispetto al presente. Di Zielinski disposto a fare un sacrificio pur di restare a Napoli. Oggi, però, il Corriere del Mezzogiorno sparge nuovamente ombre sul rinnovo del centrocampista con il Napoli. Pare siano tornate a farsi sentire, in modo netto e invasivo, le sirene dell’Arabia Saudita. Dunque non sembrerebbe più tutto così sicuro.

Il quotidiano scrive:

“Si lavora su più tavoli: le trattative per il difensore centrale e i rinnovi di contratto, in primis Osimhen e Zielinski su cui è ancora forte il pressing dall’Arabia Saudita. È arrivato a Castel di Sangro Mario Giuffredi, l’agente di Mario Rui che dovrebbe a breve allungare il suo contratto fino al 2026. C’è poi una passione complessa che sin dal ritiro di Dimaro è nei pensieri degli uomini-mercato: si tratta di Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il Napoli sarebbe pronto a spingersi anche oltre i 35 milioni di euro, soprattutto se dovesse essere ceduto Zielinski. Le parti a Dimaro si sono avvicinate in chiave rinnovo ma negli ultimi giorni le pressioni arabe hanno rimesso in discussione gli equilibri. L’Atalanta al momento considera incedibile Koopmeiners, un perno inamovibile nello scacchiere tattico di Gasperini ma il Napoli non ha ancora perso le speranze”.

