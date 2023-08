Un mistero non aver acquistato un forte titolare al posto di Kim

Eppure il Napoli sapeva da gennaio che sarebbe andato via. Il dibattito su Raspadori e una domanda: deve giocare per forza titolare?

Cesare – Caro Guido ottima vittoria del Napoli soprattutto in considerazione dei risultati provenienti dagli altri campi: sconfitte Atalanta, Lazio e Roma e pareggio della Juve in casa (se non avessero in modo clamoroso negato un rigore al Bologna avrebbe anche perso). Si dirà che siamo solo all’inizio ma comunque sono sempre punti guadagnati.

Guido – Ti devo dire però che la gara con il Sassuolo, al di là dell’ottima organizzazione di gioco e qualche individualità dei neroverdi, è sembrata comunque una prova poco impegnativa per gli azzurri. In particolare mi sono sembrati spuntati e incapaci di finalizzare e infatti non hanno fatto nemmeno un tiro nello specchio della porta in tutta la partita.

Cesare – Certamente sarà importante vedere contro avversari superiori la tenuta difensiva del Napoli privo di Kim e con Juan Jesus titolare (Natan ormai sembra destinato ad essere la sua riserva e nei cambi sembra essere anche dietro Ostigard). Non credo alla storiella dell’inserimento del nuovo acquisto e infatti mi sono andato a vedere i nostri commenti delle prime partite dell’anno scorso. Kim non solo era stato titolare indiscusso fin dalla prima partita ma aveva fornito anche ottime prestazioni.

Guido – Cesare certamente è strano che il Napoli pur sapendo da gennaio che Kim sarebbe andato via nel prosieguo del campionato non si sia dato da fare. Un vero mistero. Speriamo di non dover rimpiangere di non aver acquistato un forte titolare al posto del coreano invece di provare un investimento economico sperando di ripetere la plusvalenza fatta con Kim.

Cesare – Altra cosa da considerare è la situazione Raspadori. Non vorrei che partissimo dal concetto che deve sempre e comunque giocare. Kvara ha iniziato in panchina con la spiegazione dello scarso allenamento per il precedente infortunio. Uno come Kvara deve giocare e lo si è visto quando è entrato. Il Napoli non riusciva a chiudere la partita e il suo ingresso è stato determinante. Garcia ha detto che gli serviva per essere decisivo subentrando ad avversari stanchi. La mia idea è che sulle fasce a sinistra o a destra è fuori ruolo. Infatti quando il Napoli gioca con Raspadori è monofascia cioè gioca solo sulla fascia opposta. E il Napoli a quel punto diventa prevedibile. Infatti fino all’ingresso di Kvara abbiamo giocato solo a destra e poi solo a sinistra. Certamente l’ex-Sassuolo non ha le caratteristiche giuste. Penso che ci siano pochi dubbi che lui sia una ottima seconda punta che può giocare in un 4-4-2. Del resto nel superNapoli di Spalletti (e non me ne voglia Garcia) le gerarchie erano ben delineate dopo tutte le prove (destra, sinistra, centravanti, sottopunta e addirittura mezzala) e Raspadori era una ottima riserva.

Guido – Caro Cesare dissento sulla tua posizione nei confronti di Raspadori. Non c’è alcun dubbio che renda al massimo quando gioca nei 15-20 metri dalla porta. Come confermato dal goal annullato contro il Frosinone e dal palo di ieri. Ma io non giudico negativa la sua prova contro il Sassuolo. Non sarà stato il migliore in campo ma ha fatto il suo. Il giocatore ha ottime qualità tecniche, buona corsa e disponibilità al fraseggio e al sacrificio. Lasciamo a Garcia il tempo di lavorarci sopra. La storia del calcio è piena di calciatori che hanno cambiato ruolo a partire da notevoli doti tecniche. Da Bagni a Claudio Sala solo per fare due esempi. Che poi abbia sbagliato il rigore è cosa che capita. Anche ai grandissimi.

Cesare – Guido proprio la storia del rigore non l’ho capita. La partita non era ancora chiusa e facendo i buonisti si rischia. Osimhen ha ceduto il rigore sbagliato ma sappiamo che lui si nutre di gol e che ambisce alla classifica cannonieri (Giraud ha fatto 4 gol in 2 partite in un Milan molto competitivo). Mi sta ben impressionando Politano e lo vedo più continuo. Ho l’impressione che l’assenza della competizione con Lozano e sentirsi titolare gli faccia bene. E poi con Di Lorenzo hanno dei meccanismi perfetti. Lobotka, al di là delle questioni tattiche, mi sembra ancora in rodaggio.

Guido – Io a Politano e i suoi tiracci in curva preferisco mille volte Raspadori. Su Lobotka non concordo. Garcia gli ha in parte tolto il pallino di mano. Non tutte la azioni, come l’anno passato, passano per lui. Alternando Anguissa all’impostazione e immediati lanci lunghi. D’altro canto per un terzo del campionato scorso è stato sistematicamente ingabbiato e occorreva provvedere. Zielinski come al solito è delizioso. È vero che dovrebbe essere più continuo ma gli uomini di grande classe (Rivera? Baggio? ) presentano tutto questo tipo di problema. Per me ieri è stato sontuoso insieme ad un Anguissa che non smette mai di sorprendere.

Cesare – Comunque vedendo un po’ anche le altre squadre sono molto ottimista e penso che il Napoli possa essere quest’anno sicuramente ancora protagonista. Milan, Inter e Juve (che non avrà partite di coppa e potrà dedicarsi solo al campionato) sembrano le rivali più accreditate. Chiaramente dobbiamo aspettare con trepidazione ancora qualche giorno (4 giorni!) sperando che non ci siano sorprese negative e mi riferisco ad Osimhen. Come da sempre diciamo è il grande trascinatore della squadra e senza di lui purtroppo sarebbe un altro Napoli.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: attento; Guido:s.v.

Di Lorenzo – Cesare: straordinario; Guido: superlativo

Oliveira – Cesare: buono; Guido: buono

Rrahmani – Cesare: buono; Guido: ottimo

Juan Jesus – Cesare: concentrato ; Guido: buono

Anguissa – Cesare: ottimo; Guido: eccezionale

Lobotka – Cesare: in rodaggio; Guido: buono

Zielinski – Cesare: buono; Guido: eccellente

Politano – Cesare: ottimo; Guido: discreto

Osimhen – Cesare: iradiddio; Guido: fortissimo

Raspadori – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Kvara – Cesare: splendido; Guido: bellissimo

Cajuste – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Elmas – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Simeone – Cesare: smanioso; Guido:nevrotico

Ostigard – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Garcia – Cesare: sufficiente; Guido: ottimo

