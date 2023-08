Garcia: «Natan è giovane, è appena arrivato, non parla la lingua, ora è meno timido»

Il tecnico a Dazn sul difensore brasiliano. «Dovevo scegliere tra Juan Jesus e Ostigard». Quindi al momento Natan è il quarto centrale

Garcia a Dazn ha analizzato la vittoria per 2-0 sul Sassuolo e ha risposto alla domanda su Natan che è rimasto panchina per la seconda partita consecutiva. Ha detto che avrebbe dovuto scegliere tra Juan Jesus e Ostigard, quindi al momento Natan è il quarto difensore centrale.

«Natan ha bisogno di tempo è appena arrivato, è giovane, è arrivato dal Brasile, non parla la lingua. Ora è meno timido che all’inizio, ma diamogli tempo. Avevo due opzioni, Ostigard e Juan Jesus alla fine ho scelto l’esperienza di Juan. Ha risposto bene alle mie richieste, sono contento per lui, è un giocatore di qualità, è un leader di questa squadra riconosciuto come tale».

ilnapolista © riproduzione riservata