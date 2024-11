Il Napoli non può trovarsi a fine campionato un po’ spiazzato. Prima sceglie l’allenatore, meglio è (Sky)

Ugolini: «Kvara, sarà il punto fermo da cui ripartire. Ovvio che allenatore e modulo orienteranno il mercato che svilupperà Manna»

A Sky analizzano la situazione del Napoli. La stagione a dir poco deludente non è ancora finita ma è arrivato il momento di pensare già alla prossima. De Laurentiis è a lavoro per trovare il nuovo allenatore. Per il giornalista e presentato Sky Alessandro Bonan, il Napoli deve già avere un progetto che aiuti a delineare la strategia da seguire. Nella riflessione viene coinvolto anche Massimo Ugolini il quale ricorda che sarà anche il nuovo allenatore a delineare la strategia, anche per il mercato.

Bonan: «Settimane delicate per il Napoli»

Le parole di Bonan:

«In queste settimane si devono porre le basi per affrontare una campagna acquisti molto lucida. Il Napoli è cambiato tanto, si devono fare delle valutazioni. Su Osimhen e Kvara gira il futuro del Napoli, non può privarsi di entrambi. Può rinunciare a uno dei due, ma non tutti e due. Questa è una scelta fondamentale. L’allenatore chiaramente ti chiede di tenerli entrambi. Dipende dal progetto che ha il Napoli, dal suo piano strategico. Queste sono settimane decisive, non puoi trovarti a fine campionato un po’ spiazzato senza sapere cosa fare. Prima scegli l’allenatore, meglio è».

Ugolini: «Il piano verrà sviluppato in base alle indicazioni dell’allenatore»

Ugolini: «Il piano strategico verrà sviluppato in base alle indicazioni dell’allenatore. Su Osimhen c’è una clausola di 120/130 milioni e molto probabilmente lascerà il Napoli. Il club invece è convinto e vuole rinnovare Kvara, sarà il punto fermo da cui ripartire. Poi ovvio che ci sono punti interrogati su allenatore e sul modulo che orienteranno il mercato che svilupperà Manna. Certe le partenze di Zielinski, Demme, non verrà riscattato Traore, punti interrogativi anche su Lindstrom e Meret. In favore del club c’è un opzione di rinnovo per il portiere, poi bisognerà trattare l’eventuale rinnovo. Rientreranno alla base Caprile, e bisognerà fare una riflessione su di lui, su Gaetano e su Folorusnho. Ovvio che la scelta dell’allenatore orienterà le decisioni di mercato».

Kvara è uno di quelli che risolve le partite

La conclusione di Bonan:

«Per me Kvara è stato decisivo per lo scudetto di Spalletti. Uno di quelli che risolve la partita. Ce ne sono pochi in circolazione con le sue caratteristiche. Quest’anno ha avuto un po’ più di difficoltà perché gli avversari lo raddoppiano, lo triplicano. Solo in Italia preparano le partite così. Molti attaccanti mi parlano della libertà che hanno in altri paesi, in Italia non c’è. Kvara è anche uno molto insistente, ha mostrato un carattere molto deciso, forte. Credo che il Napoli non potrà fare ameno di lui se rinuncia a Osimhen».

ilnapolista © riproduzione riservata