Spalletti ct resuscita Belotti che segna due gol ed evita la sconfitta alla Roma

La doppietta del Gallo risponde a quella di Candreva. La Salernitana sfiora il colpo. Belotti non segnava da un anno, è il De Ketelaere della Roma

È il giorno degli zombie, calcistici ovviamente. Con l’Atalanta segna De Ketelaere e alla Roma torna al gol Belotti. Il Gallo ne segna due, anzi tre (uno glielo annullano) ed evita alla Roma di cominciare il campionato con una sconfitta interna contro la Salernitana che ha goduto di due gol di Candreva uno più bello dell’altro.

Vantaggio giallorosso con Belotti, la Roma sembrava in controllo, poi però al primo tiro in porta pareggio granata. Con Candreva che a inizio ripresa ha raddoppiato con uno splendido sinistro. Bruno Conti – in panchina al posto di Mourinho – ha ordinato quattro cambi in un colpo solo: dentro anche Paredes e Renato Sanches oltre a Zalewski il migliore. E allora Belotti ha segnato il secondo gol. Se De Ketelaere è stato guarito da Gasperini, Belotti è stato miracolato da Spalletti ct. El Shaarawy ha colpito l’incrocio dei pali.

