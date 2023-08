De Ketelaere è vivo e lotta insieme all’Atalanta: segna il gol dell’1-0 a Sassuolo

Incredibile ma vero, il belga miracolato dalla cura Gasperini. Smette di essere un fantasma, segna e colpisce una traversa

È un’estate infelice per i tifosi del Milan che prima hanno vista Tonali festeggiare nella prima partita di Premier col Newcastle e adesso sono costretti a digerire addirittura la rete di De Ketelaere che in rossonero è stato un oggetto misterioso per una stagione. Il belga ha segnato di testa il gol del vantaggio dell’Atalanta sul campo del Sassuolo. È entrato nel secondo tempo. E subito ha colpito la traversa di sinistro su assist (involontario) di Scamacca. Ha poi raddoppiato Zortea. Vittoria finale 2-0 sul campo del Sassuolo.

Ma la rete di De Ketelaere che fa entrare di diritto Gasperini tra i rabdomanti dei calciatori o tra gli allenatori taumaturghi. Ha riportato al gol il fantasma rossonero.

