Conte chiede circa 9 milioni di stipendio: il Napoli prende tempo, nessuna trattativa col Chelsea

Lo scrive Longo su calciomercato.com . Il Napoli riflette, il Milan sembra essersi defilato. L’ipotesi Arabia più no che sì.

Antonio Conte è nella lista di alcuni club di Serie A (e non solo) per tornare in panchina la prossima stagione, dopo la sfortunata avventura al Tottenham lo scorso anno. Gli ultimi aggiornamenti sulla sua situazione riportati dal giornalista Daniele Longo.

Conte vuole tornare in Italia, ma chiede circa 9 milioni a stagione

Su calciomercato.com scrive:

Allo stato attuale, nonostante la disponibilità mostrata e la grande spinta dei tifosi, Milan e Napoli hanno idee diverse per il futuro allenatore. I contatti informali con il club rossonero si sono fermati quest’inverno, De Laurentiis invece prende tempo e sonda altre candidature. Mai come in questa fase della sua carriera, per Conte c’è il desiderio di tornare a vincere su una panchina italiana. Difficile che possa accettare le proposte arrivate dell’Arabia.

Negli scorsi giorni si è parlato di un inserimento del Chelsea, per quello che sarebbe un ritorno per Conte sulla panchina dei blues:

Secondo alcune ricostruzioni, un intermediario lo avrebbe proposto al Chelsea. Questo tipo di indiscrezione non trova conferme: il tecnico salentino ha un curriculum e una storia al Chelsea che non ha bisogno di essere proposto. L’attuale filosofia dei Blues è abbastanza distante da quella di Conte, che chiede sempre 3/4 acquisti top con giocatori esperti. Sul discorso richiesta economica di cui si è tanto dibattuto nei giorni scorsi risulta essere intorno ai 9 milioni a stagione.

Orazio Accomando, giornalista di Dazn, su X:

«Conte-Napoli, si tratta ancora. Dialogo che prosegue e Conte resta la prima scelta del Napoli. Il suo arrivo non è assolutamente da escludere. Restano in corsa anche i profili di Pioli, Gasperini e Italiano, in caso di mancato accordo con Conte».

