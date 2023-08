Quanto incassano i club in Champions League

Gettone di 15,6 milioni di euro. 2,8 a vittoria, qualificarsi vale 10 milioni. L’anno prossimo entrate superiori del 30%

Quanto incassano le squadre in Champions League. La Gazzetta sintetizza tutte le entrate.

In questa Champions i 32 club presenti nel sorteggio si spartiranno due miliardi e 24 milioni (meno qualche decina di milioni da destinare all’ammortamento previsto come contraccolpo al Covid 19) e avranno un gettone di partenza da 15,6 milioni di euro.

Nel girone incasseranno 2,8 milioni per ogni vittoria e 930.000 euro per ogni pareggio. Qualificarsi vale 9,6 milioni, i quarti 10,6, la semifinale 12,5, la finale 15,5, la vittoria 4,5 più altri 3,5 in arrivo dalla Supercoppa (ed eventualmente un ulteriore milione in caso di successo nella gara con la vincente dell’Europa League).

Tutte queste cifre per la stagione 2024-25 con la partenza del nuovo formato saliranno almeno di un 30%, ma l’incremento potrà essere maggiore nel caso che la Uefa riuscisse a strappare contratti ancora più fruttiferi tra sponsor e diritti televisivi.

