In vendita i biglietti di Napoli-Sassuolo e Napoli-Lazio, curve a 35 e 45 euro

Distinti superiori a 70 euro contro il Sassuolo e 90 contro la Lazio. La Tribuna Nisida 90 euro col Sassuolo e 120 nella gara con la Lazio

In vendita i biglietti Napoli-Sassuolo e Napoli-Lazio. Lo ha comunicato, ovviamente, la Ssc Napoli. Tutte le informazioni sul sito del Napoli.

Questi i prezzi.

NAPOLI-SASSUOLO, domenica 27 agosto alle 20.45

NAPOLI-LAZIO, sabato 2 settembre alle 20.45

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS SASSUOLO

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12.00 di lunedì 21 agosto 2023, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/.

Questi i prezzi della Tribuna Family

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS LAZIO

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12.00 di lunedì 28 agosto 2023, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/.

Questi i prezzi della Tribuna Family

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

ilnapolista © riproduzione riservata