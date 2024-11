Conte è in testa ai desideri di Adl: spesso ha sposato club che volevano voltare pagina (Corsport)

È fermo da più di un anno. Da uomo del sud sarebbe affascinato da un’esperienza al Maradona e questo De Laurentiis lo sa bene

Conte è in testa ai desideri di Adl: spesso ha sposato club che volevano voltare pagina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Nell’estate della rifondazione, con tante novità sul mercato, il cambio modulo non sarebbe neppure un problema. Per questo in vetta, nei desideri di De Laurentiis, resiste ormai da tempo anche Antonio Conte, anni 59, fermo da più di un anno dopo l’epilogo della sua esperienza al Tottenham. Conte era stato cercato nei giorni delle prime difficoltà di Garcia e aveva aperto al Napoli ma solo per giugno, in vista della nuova stagione. Da uomo del sud sarebbe affascinato da un’esperienza al Maradona e questo De Laurentiis lo sa bene. Conte, l’uomo che spesso ha sposato club in cui si avvertiva la necessità di voltare pagina, è reduce dallo scudetto vinto con l’Inter nella sua ultima esperienza italiana. Ha voglia di rientrare e vorrebbe ripartire proprio dalla Serie A. Riflessioni in corso per De Laurentiis, ancora pochi giorni e arriverà il momento della scelta.

Ora che Conte è disponibile, De Laurentiis si è dileguato (Repubblica di ieri)

Conte è disponibile ma De Laurentiis si è dileguato. Il tecnico ha offerte dall’Arabia. Lo scrive il quotidiano la Repubblica.

Sarà ancora più importante la scelta del prossimo allenatore, che erediterà una situazione difficilissima e dovrà dimostrare dal suo primo giorno sulla panchina azzurra personalità e carisma, oltre che doti tecniche. Il profilo ideale sarebbe non a caso quello di Antonio Conte, già corteggiato invano da Adl in autunno e in inverno. Adesso che l’ex ct della Nazionale sarebbe disponibile, invece, il presidente si è dileguato e il tempo stringe, visto che il guru pugliese non aspetterà in eterno e ha offerte dall’Arabia. Alla Filmauro però tutto tace e avanzano le quotazioni di Stefano Pioli, favorito su Domenico Tedesco.

ilnapolista © riproduzione riservata