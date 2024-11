Vinicius fa venire il mal di testa a Kim. Bayern-Real 2-2, decide il talento

Giocate d’autore del brasiliano, di Sané (alla Politano) e Musiala. Risultato giusto. L’ex Napoli va al manicomio con Vinicius

Finisce 2-2 l’andata tra Bayern e Real Madrid. Risultato tutto sommato giusto con la squadra di Tuchel che comincia a ritmi vertiginosi, poi il Madrid al primo affondo segna con Vinicius che si beve Kim come al torneo scolastico e va in porta su passaggio col righello di Kroos. Vinicius fa un movimento meraviglioso: va incontro, crea lo spazio e poi torna indietro a ricevere il pallone confezionato dal Professore.

La squadra di Ancelotti cresce, a inizio secondo tempo sembra avere la partita in mano. Ma non è così. Due giocate dei singoli cambiano la partita. Prima Sané che alla Politano si accentra e tira sul primo palo (e segna). Poi Musiala che dall’altra parte accelera e Lucas Vazquez lo abbatte in area. Rigore che Kane trasforma. Sul 2-1, entrano Modric e Brahim Diaz. Esce il deludente Bellingham. Vinicius inventa una giocata pazzesca per Rodrygo che in area viene abbattuto da Kim. Rigore e Vinicius segna. Finisce 2-2. Per Kim serata molto complicata.

ilnapolista © riproduzione riservata