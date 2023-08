Champions League, le fasce per il sorteggio (domani alle 18). Chi può incontrare il Napoli

Champions decisiva per il Mondiale per club. La mina vagante è il Newcastle. Mancano tre squadre ma le griglie sono pronte

Champions League, le fasce per il sorteggio. I gironi della Champions League 23-24. È tutto pronto per il sorteggio che si terrà giovedì 31 agosto alle 18 (diretta tv su Sky Sport). È una Champions importantissima perché grazie ai punti che si conquisteranno si stabiliranno le due italiane che parteciperanno al Mondiale per club. In testa c’è l’Inter che sembra irraggiungibile, poi il Milan e quindi il Napoli.

Mancano ancora tre partite dei play-off ma non cambiano la composizione delle fasce.

Ricordiamo che nei gironi non possono esserci due squadre dello stesso Paese.

La mina vagante è il Newcastle in quarta fascia.

Il Napoli ovviamente in prima fascia.

PRIMA FASCIA

Manchester City

Siviglia

Barcellona

Napoli

Bayern

Psg

Benfica

Feyenoord

SECONDA FASCIA

Real Madrid

Manchester United

Inter

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

Lipsia

Porto

Arsenal

TERZA FASCIA

Shakhtar

Salisburgo

Rangers/Psv

Milan

Sporting Braga

Lazio

Stella Rossa

Copenaghen/Young Boys

QUARTA FASCIA

Young Boys/Rakow

Real Sociedad

Galatasaray

Celtic

Newcastle

Union Berlin

Anversa/Aek

Lens

